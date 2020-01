Ford : nouvelle Mondeo, en hybride, pour 2021

Ford a récemment dévoilé de nouvelles versions hybrides des S-Max et Galaxy, mais le constructeur s'est engagé à lancer des dizaines de modèles électrifiés dans les mois et années à venir. Mais l'hybridation n'est pas nouvelle chez Ford, puisque la Mondeo (d'abord en break, puis en berline) était une des premières autos chez Ford France à la proposer.

Mais qu'en est-il de l'avenir de la berline ? Un récent prototype a été surpris sur les routes sur un étonnant châssis fortement surélevé, qui renforce la rumeur du remplacement de la Mondeo par un nouveau modèle, plus "haut perché". Certains parlent déjà d'un crossover, mais l'information est encore très prématurée.

Un récent document interne listant des pièces de différents modèles Ford montre toutefois qu'il y aurait du nouveau sur la Mondeo en 2021. Cela ferait plus de sept ans de carrière pour l'auto en Europe, synonyme, souvent, de remplacement. Et en plus de l'hybride, la Mondeo devrait proposer une version hybride rechargeable.

Le renouvellement sera en tout cas bénéfique, puisque l'an dernier, les ventes de la Mondeo ont continué de chuter en Europe. En attendant les chiffres définitifs, il semble qu'elle devrait avoir à avoir franchi tout juste les 40 000 unités.