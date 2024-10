Ford osera-t-il donner une suite à cette réinterprétation de la Ford RS200 ?

Elle n’est pas celle qui a marqué le plus l’épopée du Groupe B des rallyes au milieu des années 80. L’Audi Quattro ou la Peugeot 205 Turbo 16 étaient davantage aux avant-postes et sous les feux des projecteurs.

Pourtant, Ford a développé sa propre "supercar des rallyes" dont la silhouette ne reprenait aucun modèle du catalogue de l’époque : la RS200.

C’est à l’occasion d’une rencontre entre l’équipe du studio de design Ford (situé à Cologne en Allemagne) et Steve Staxy, auteur de plusieurs ouvrages sur la marque, que ces derniers ont eu l’idée de dessiner plusieurs esquisses pour agrémenter la dernière série de l’auteur. De là, est venue l’idée pour certains designers d’aller plus loin et de concevoir d’abord un prototype virtuel avant d’en réaliser une maquette.

Le résultat est pour le moins séduisant et s’inspire nettement de l’univers des jeux vidéo. Franchement futuriste, cette Ford RS2.00 rappelle le modèle de 1984 par ses optiques avant nichées sur le capot et le bouclier ou encore le becquet arrière prenant forme sur les parties latérales. Les teintes choisies n’ont évidemment rien d’un hasard.

Ce petit coupé deux places ne possède qu’une seule porte qui englobe le capot, le pare-brise et le pavillon. L’intérieur paraît encore plus futuriste avec de très grandes surfaces vitrées, notamment sous la ceinture de caisse.

Cette Ford RS2.00 n’est certainement qu’un « délire » de designers, qui l’ont d’ailleurs conçu de leur propre chef. Toutefois, ce genre de scénario a déjà existé par le passé, en donnant naissance à de véritables voitures. Il est donc permis de rêver…