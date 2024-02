Ford remise le Bronco, mais il faut une Jeep

Tous les moyens sont bons pour gagner de nouveaux clients aux États-Unis. La dernière astuce de la marque à l’ovale bleu Ford fait couler beaucoup d’encre de par sa nature très insolite. Le constructeur compte en effet booster les ventes de sa nouvelle génération de baroudeur Bronco en proposant une remise aux propriétaires de Jeep uniquement. La Jeep du client doit dater de 1995 ou après.

Un rapide coup d’œil aux détails de l’offre montre qu’il est clairement question de coup de communication plus que de véritable réduction. Une petite ristourne de 1000 dollars (928 euros au cours actuel) est en effet appliquée aux bons des commandes du dernier Ford Bronco si le client est éligible. Vous l’avez compris, la somme ne bouleversera pas le marché des véhicules surélevés en Amérique du Nord. Elle a au moins le mérite de faire parler du modèle au dessin particulièrement semblable à celui du modèle originel.

Pour rappel, le Ford Bronco est bel et bien commercialisé en France malgré son malus très élevé de 60 000 euros. Ce dernier embarque un bloc V6 2,7l Ecoboost de 335 chevaux pour 563 Nm de couple délivrant sa puissance au sol via une boîte automatique 10 vitesses et une transmission quatre roues motrices. Ses tarifs débutent chez nous avant malus à 76 500 euros en version Outer Banks puis 80 500 euros en déclinaison Badlands axée pour les sorties hors des sentiers battus.