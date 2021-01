Ford : un nouveau chef du design recruté chez Renault

Le marché des transferts ne ferme jamais dans le milieu automobile. Ford annonce avoir recruté Anthony Lo. Ce dernier était directeur du design extérieur de Renault depuis 2010. On rappelle que le Losange avait frappé fort en 2020 en s'offrant les services de Gilles Vidal et d'Alejandro Mesonero Romanos, respectivement venus de Peugeot et Seat.

Né à Hong Kong en 1964, Anthony Lo a obtenu son Master en Design automobile au Royal College of Art de Londres, en 1987. Son parcours est très riche. Il a commencé sa carrière en 1987 chez Lotus. Il a rejoint Audi en 1990 puis le studio design de Mercedes-Benz au Japon. En 2000, il a pris la direction de la Suède pour travailler chez Saab, avant de devenir en 2004 Directeur du Design Avancé pour les marques Opel et Saab, chez General Motors, en Allemagne.

Il est arrivé chez Renault en 2010. Anthony Lo a notamment travaillé sur les concepts qui ont développé le nouveau style né sous la houlette de Laurens van den Acker, dont le Trezor. Il a aussi œuvré sur la deuxième génération des Renault Captur et Dacia Duster.

Chez Ford, Anthony Lo sera responsable du design pour les marques Ford et Lincoln, au niveau international. Il va remplacer Moray Callum, qui a décidé de quitter son poste, après 38 ans de carrière, dont 20 ans au service de Ford. Parmi les derniers modèles sur lesquels il a travaillé, il y a la Mustang Mach-E et le nouveau Bronco.