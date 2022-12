Formula Kids, et si votre enfant pilotait une Lamborghini ?

Votre enfant trépigne d’impatience à l’idée de conduire une voiture pour la première fois de sa vie, à tel point qu’il aura du mal à attendre l’âge de la conduite accompagnée ou du permis de conduire ? Formula Kids, une école de pilotage d’un genre très particulier lancée par Mike Parisy, a peut-être la solution pour canaliser la passion de votre jeune progéniture.

L’école propose tout simplement de mettre votre enfant au volant d’une vraie voiture de sport dans le cadre d’un stage adapté aux plus jeunes. Le stage Formula Kids vise les enfants âgés de 6 à 18 ans. Oui, il est sérieusement possible de les faire monter dans une GT à l’âge où l’on commence à peine les compétitions de karting ! Les forfaits les moins chers (à partir de 69€) sont accessibles dès 6 ans et utilisent de modestes Fiat 500 et autres compactes Mercedes. Mais dès l’âge de 10 ans, vos rejetons peuvent piloter des sportives comme l’Alpine A110 ou le Porsche Cayman (à partir de 89€). Dès 13 ans, les stagiaires ont même accès à la Ferrari F430, la Lamborghini Gallardo LP650-4 ou la McLaren 540. La formule coûte alors 99€ en premier prix.

12 circuits partout en France

Le stage Formula Kids s’organise dans tout le territoire français sur 12 circuits à Pau, Toulouse, Paris Trappes, Paris Dreux, Nantes, La Ferté Gaucher, Orléans, Fontenay le Comte, Folembray, Lyon, Alès et Aix-en-Provence. Les prix grimpent inévitablement en flèche si vous souhaitez augmenter le nombre de tours et la durée du stage, mais il y a probablement là de quoi offrir un cadeau inoubliable aux plus jeunes déjà passionnés par la chose automobile.