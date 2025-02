Forte baisse de la mortalité routière en janvier

Un début d’année bien orienté. D’après les indicateurs de la sécurité routière, le nombre de décès routiers (203) a baissé de 17 % en janvier, par rapport au même mois de l’année dernière. Une forte diminution qui ne permet pas d’atteindre le meilleur bilan poste confinement de janvier 2021avec 171 tués sur les routes métropolitaines.

Beaucoup de mieux pour les deux roues

La mortalité (97 personnes tuées) diminue pour les automobilistes de près de 22 % par rapport à janvier 2024. Sur la même période, le nombre de tués en deux-roues motorisé (21 décès vs 40 en janvier 2024) a diminué de près de moitié. La même tendance est constatée pour les EDPm. Malheureusement chez ces derniers le nombre de blessés graves augmente de près de 40 %.

La plus forte amélioration en proportion se trouve du côté des cyclistes pour lesquels la mortalité routière s’est contractée de 60 % (6 tués vs 15 en janvier 2024). A contrario 61 piétons ont été tués, soit 16 de plus qu’en janvier 2024 (+ 33 %).

Attention aux distracteurs de conduite

Les 18-24 ans (-9 tués) et les 65 ans ou plus (-17 tués) a fortement diminué. Le nombre de tués sur les autoroutes est stable alors qu'il est à la baisse sur le réseau routier hors agglomération (-24 %) et en ville (-11 %). La déléguée interministérielle à la Sécurité routière, Florence Guillaume, a appelé dans un communiqué à une « vigilance particulière pour les trajets liés aux vacances d'hiver », avant de mettre en garde contre l’utilisation des « distracteurs de conduite (comme le téléphone) présents dans un accident corporel sur quatre ».