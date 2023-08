Forte hausse des décès sur les autoroutes

188 personnes ont été tuées sur le réseau autoroutier en 2022, soit 57 de plus qu’au cours de l’année 2021. Un constat plutôt alarmant, émanant de l’ASFA (Association des Sociétés Françaises d’Autoroutes) qui évoque un « relâchement des comportements ».

En plus des automobilistes qui ont perdu la vie, l’association déplore également les quatre agents qui sont décédés en intervention l’année dernière. L’augmentation des accidents touchant les équipes en interventions s’élève à 34 %.

Cependant, l’ASFA précise que « rapportée au trafic, l’année 2022 reste dans la tendance observée depuis vingt ans avec 1,6 accident par milliard de kilomètres parcourus et le nombre de tués est toujours deux fois moins important qu’il y a vingt ans. Le réseau autoroutier reste cinq fois plus sûr que le réseau routier national. »

Drogues, alcool et médicaments

Entre 2018 et 2022, le trio, drogues, alcool et médicaments, représente 23 % des accidents mortels, soit la première cause. Les jeunes conducteurs sont surreprésentés, la moitié à l’origine des accidents a moins de 35 ans. 60 % de ces accidents surviennent la nuit et 42 % le week-end. De plus, le niveau d’alcoolémie est important avec un taux constaté supérieur ou égal à 1,2 g/l de sang (limite légale à 0,5 g/l) pour un conducteur alcoolisé sur deux.

La deuxième cause de mortalité est la somnolence, elle intervient dans 18 % des accidents mortels.

Moins connu, le troisième facteur est dû à la présence des piétons (traversant les voies, sortant d’un véhicule en panne…), avec 17 % des accidents mortels, toujours entre 2018 et 2022. L’année dernière, 40 personnes ont ainsi trouvé la mort.

Vient ensuite la vitesse excessive avec 16 %, même si une certaine stabilité est observée depuis 2007, ce qui coïncide avec un fort maillage des radars automatiques. Un sujet que le Conseil interministériel de sécurité routière (CISR) s’est emparé il y a peu avec à la clé des sanctions plus sévères. Parmi les 38 nouvelles mesures, les grands excès de vitesse (supérieure à 50 km/h) feront l’objet d’une suspension automatique du permis dès la première infraction constatée, et non plus seulement en cas de récidive.

Enfin, il reste le facteur « inattention » qui intervient également dans 16 % des accidents mortels. En cause: l’utilisation des smartphones, GPS et tablettes.

Face à ce constat, les sociétés d’autoroutes lancent des campagnes de prévention pendant la période estivale, à l’image de Vinci Autoroutes qui souhaite sensibiliser les automobilistes à la somnolence, mais aussi aux heurts de véhicules d’intervention.