France: la consommation de gazole en net recul cet été

Jusqu’ici, l’inéluctable déclin du diesel ne se manifestait qu’à travers les chiffres de vente transmis par les constructeurs automobiles.

Ainsi, sur les 7 premiers mois de l’année, les moteurs carburant au gazole n’ont plus représenté que 10,4% des livraisons de voitures neuves, contre 16,4% à la même période l’an dernier (chiffres à ne pas comparer aux 72% enregistrées en 2012).

Pour autant, cette désaffection pour le gazole ne se manifestait pas – encore – réellement dans les volumes distribués la pompe, du fait de l’importance du parc roulant. Mais ça, c’était avant.

En juillet, alors que les livraisons globales de sans plomb progressaient de 5,2%, celles de gazole routier baissaient de 1,9% par rapport à juillet 2022, pour repasser sous la barre des 70% des carburant distribués, ce qui n’était pas arrivé depuis…bien, bien longtemps.

Ce report structurel de la demande de gazole vers l’essence s’inscrit dans un contexte où le premier a vu ses tarifs augmenter de 18 centimes par litre durant l’été.

Il s’explique aussi en partie par une nouvelle ventilation géographique des lieux de vacances. Les données des professionnels du tourisme montrent des taux d’occupation en hausse dans la moitié nord par rapport à 2022, tandis que certaines régions du sud enregistraient un léger recul.

En d’autres termes, les Français ont - un peu - moins roulé, et ceux au gazole manifestement encore un peu moins que les autres.

Et l’électrique, dans tout cela ? L’apocalypse estivale annoncée (espérée ?) par certains n’a pas eu lieu, et les électromobilistes en itinérance ont pu profiter aussi sereinement que possible, hormis quelques attentes çà et là, des bornes à haute puissance disponibles sur 99% des aires d’autoroute.

Et ce matin, le réseau Powerdot, spécialisé dans la recharge sur parkings de zones commerciales (1 900 points de charge à ce jour dans l’Hexagone), dit avoir observé une hausse de près de 350% du nombre de recharges effectuées durant l’été. Les temps changent, donc.