Futur Renault Kadjar (2022) : ce que l'on sait déjà

Le renouveau de Renault va avoir deux porte-drapeaux : la Mégane E-Tech Electric et le remplaçant du Kadjar. La première sera la tête de gondole des nouvelles voitures électriques du Losange, le second sera le fer de lance de la firme sur le marché des SUV compacts.

Le modèle est ultra-important, car Luca de Meo a fait de la reconquête du segment C sa priorité. Alors que Renault est trop dépendant de ses citadines, il veut que les compactes soient le nouveau centre de gravité de la gamme et donc des ventes de la marque. Le but : vendre des modèles plus chers et donc plus rentables.

Nouveau nom ?

La stratégie repose donc en grande partie sur le remplaçant du Kadjar, bien plus important en matière de volumes de production que la Mégane électrique. Notez d'ailleurs que Luca de Meo parle bien du modèle qui remplacera le Kadjar, laissant planer un doute sur le maintien de ce nom.

Celui-ci pourrait être abandonné pour faire table rase du passé et faire oublier un modèle qui, de l'avis même de Luca de Meo, n'est pas convaincant. Il faut dire que le Kadjar, imaginé à la hâte sur la base de la deuxième génération du Nissan Qashqai, a vite souffert de la comparaison avec le deuxième Peugeot 3008, bien plus moderne.

Le Kadjar n'a pas été un bide, loin de là, puisque plus de 500 000 exemplaires ont déjà été produits. Mais il est loin des résultats des Nissan Qashqai, Peugeot 3008 et Volkswagen Tiguan. Et surtout, il est écoulé à l'aide de gros rabais, ce que ne veut plus voir de Meo, qui a dit il y a quelques jours que la réduction doit devenir une exception.

Révolution intérieure

Tout va donc changer pour le Kadjar. En interne, on est parti d'une feuille blanche, ou presque. La base technique sera en effet reprise au Nissan Qashqai, ce qui est logique au sein de l'Alliance. Le japonais vient d'inaugurer la nouvelle plate-forme CMF-CD. Mais pas question de refaire un rhabillage du Nissan.

Le Kadjar va avoir une allure bien distincte. Alors que l'actuel est très galbé, le nouveau va avoir des lignes plus tendues. Le véhicule va ainsi s'inspirer du concept Morphoz. Il n'y aura toutefois pas une véritable rupture esthétique par rapport aux dernières créations de la marque, à commencer par le Captur. Le remplaçant du Kadjar a d'ailleurs été dessiné avant l'arrivée de Luca de Meo et de Gilles Vidal, patron du style du Losange depuis l'été dernier. Mais il aura bien le tout nouveau logo de la firme.

Le changement sera bien plus marqué à l'intérieur, gros point noir de l'actuel. La planche de bord du Kadjar a rapidement pris un coup de vieux, à cause encore du 3008. Le Renault va donc faire sa révolution, avec une présentation nettement plus moderne. On retrouvera ainsi un ensemble d'écrans en L, formant une continuité entre l'instrumentation et la console centrale. Cette architecture sera inaugurée par la Mégane électrique. La marque vient d'en donner un avant-goût.

Uniquement hybride

Le nouveau SUV familial se fera donc bien plus technologique, avec notamment un système d'infodivertissement basé sur les services de Google. Évidemment, la refonte sera l'occasion de rattraper le considérable retard en matière d'assistances à la conduite. Et sur cet aspect, on trouvera un inédit régulateur de vitesse : par défaut, celui-ci se calera sur les limitations de vitesse en vigueur. Le remplaçant du Kadjar sera d'ailleurs le premier modèle thermique du Losange bridé à 180 km/h.

Comme son cousin Qashqai, le prochain SUV compact de Renault aura une gamme de motorisations électrifiées, avec les trois grands niveaux d'hybridation. Un nouveau trois cylindres 1.2 litre sera ainsi décliné en hybride léger, hybride simple et hybride rechargeable. Pour l'hybride simple, la puissance ira jusqu'à 200 ch. Pour le rechargeable, ce sera jusqu'à 280 ch avec quatre roues motrices. Il n'y aura pas de diesel.

Le nouveau Kadjar, qui sera produit en Espagne, sera lancé en 2022. Il devrait toutefois être présenté avant la fin de cette année. Le véhicule servira de base à un nouveau modèle long à 7 places, remplaçant du Koleos, et à un inédit SUV coupé.