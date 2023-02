Future Alfa Romeo Giulia électrique : 700 km d'autonomie et jusqu'à 1000 chevaux

Comme le Stelvio, l’Alfa Romeo Giulia vient de connaître un restylage de mi-carrière. Elle ne propose toujours aucune version électrifiée, le constructeur italien ayant jugé trop coûteux le développement technique de telles versions alors qu’il ne lui reste que quelques années de commercialisation. Mais comme nous l’a expliqué le patron français Jean-Philippe Imparato lors de notre interview il y a quelques semaines, la remplaçante de cette Giulia disposera elle d’une technologie 100% électrique.

Dans une entrevue avec les journalistes anglais d’Autocar, il a donné quelques détails intéressants à propos de cette future Giulia à zéro émissions : son style pourrait s’éloigner des standards de la berline classique, un genre de carrosserie qui attire de moins en moins de clients. Et comme les futurs modèles électriques de Peugeot, cette Giulia silencieuse pourra parcourir jusqu’à 700 kilomètres avec les batteries les plus généreuses de la gamme.

Jusqu’à 1000 chevaux

Jean-Philippe Imparato donne aussi quelques infos sur sa puissance : dès la version de base, la familiale offrira environ 350 chevaux. Cette puissance grimpera à environ 800 chevaux pour la version Veloce, et même à 1000 chevaux pour la variante Quadrifoglio représentant le haut de gamme sportif ! Oui, c’est le double de la puissance de la Giulia Quadrifoglio V6 actuelle (510 chevaux) et un niveau comparable à celle de la Tesla Model S Plaid. Avec des moteurs à l’avant et à l’arrière pour former une transmission à quatre roues motrices, autant dire que les performances devraient être copieuses. Cette Giulia électrique est attendue pour l’année 2026 au plus tard.