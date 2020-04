Future BMW Série 4 Gran Coupé : comme ça ?

En réponse à

Je la trouve tout simplement magnifique, bmw essaye de se rajeunir, de changer de styler et d'évoluer. Beaucoup de gens se plaignaient que la marque restait trop assisse sur ses lorriers, mais désormais c'est différent : elle évolue tout en gardant son style et d'ailleurs les calandres très verticales étaient présentes sur d'autres modèles plus anciens.

Alors que tous ceux qui n'aiment pas ont le droit, mais pourtant c'était ces mêmes gens qui se plaignaient du non changement stylistique de la marque

Alors eux...