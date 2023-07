Les souvenirs d’enfance provoquent parfois des persistances rétiniennes. Il en va ainsi de cette Toyota Celica que le voisin de Gaétan garait fièrement à côté de la maison du petit garçon. A l’heure d’acheter sa première auto, il s’en est souvenu. « Même si j’ai hésité entre plusieurs coupés, comme la Honda Prelude ou la Peugeot 406 ». Mais on revient toujours à ses premières amours et pour lui, ce sera une Celica de 2002, avec un moteur de 1.8 l et 145 ch.

dailymotion Gaétan et sa Toyota Celica : une madeleine en forme de sushi

On est en 2017, et la voiture totalise alors 164 000 km 6 ans et de nombreux trajets quotidiens et estivaux plus tard, la Celica en compte 100 000 de plus, « sans aucun problème de fiabilité ». Car si elle a fait un tour au garage et s’est vue offrir un nouveau demi-train avant, c’est à cause d’une malencontreuse zone d’aquaplaning. « Je n’ai rien pu faire ».

Un entretien minimaliste

Hormis ces travaux, Gaétan s’est contenté d’un entretien régulier, avec des vidanges tous les 7 500 km, « 10 000 au maximum ». Une voiture économique à l’entretien qui l’a également été lors de l’achat, négocié à 3 200 euros. Et côté consommation ? « La boîte 6 me permet de rouler à 3 000 tr/mn sur autoroute et je ne dépasse les 7 à 8 l / 100 km ».

Évidemment, au bout de 6 ans, il arrive à Gaétan de rêver à d’autres autos que la sienne, comme sa lointaine remplaçante, la GT 86, du même Toyota. Mais en attendant de concrétiser son souhait, il sait que son coupé actuel n’a pas perdu de valeur et qu’aujourd’hui, il pourrait le revendre au prix ou il l’a acheté. 6 ans en faisant des économies tout en s’amusant à bord d’une voiture qui a su rester joueuse : il y a des rêves d’enfant moins pragmatiques et beaucoup moins fun.