Garder ses pneus hiver toute l’année : est-ce bien raisonnable ?

Rouler avec des pneus hiver en été est tout à fait déconseillé. Non seulement leur gomme, plus tendre, va s’user nettement plus vite mais les risques de perte d’adhérence lors d’un freinage d’urgence sont bien réels.

Pneus hiver quelles différences ?

Contrairement aux pneus été, faits pour rouler lors des températures positives, les pneus hiver sont conçus pour être utilisés en dessous d’une température de 7 °C. Dans ce but, ils sont dotés d’une gomme plus tendre du fait d’une teneur en caoutchouc plus élevée qui leur permet de conserver une excellente souplesse sur un sol glacé et/ou enneigé, et d’améliorer votre tenue de route.

Leurs rainures sont en outre prévues pour accélérer l’évacuation de l’eau et de la neige fondue afin d’éviter les risques d’aquaplaning tout en augmentant nettement l’adhérence sur les sols glacés. Leurs sculptures, plus profondes, sont remplies par la neige lors du roulage, et quoi de mieux pour « coller à la route » sur de la neige que… de la neige.

Pourquoi sont-ils déconseillés par temps chaud ?

Vous ne risquez pas grand-chose en conservant vos pneus hiver en plein été par 35°C à l’ombre, sinon essentiellement de les user plus vite et de perdre de l’adhérence.

En effet, du fait de leur forte teneur en caoutchouc, leur bande de roulement, sous l’action de la chaleur, va se ramollir et perdre en efficacité, ce qui peut rallonger vos distances de freinage de 3,80 m si vous roulez à 80 km/h. En outre, conçue pour résister aux grands froids, la gomme de ce type de pneus est beaucoup plus sensible à la dilatation. La friction engendrée par le macadam surchauffé va l’user beaucoup plus rapidement, jusqu’à risquer de provoquer l’éclatement du pneu si vous roulez longtemps à des températures extrêmes. Il n’est pas rare par ailleurs qu’un pneu hiver utilisé en été soit à la limite d’usure au bout de 10 000 km.

Ajoutez à cela que leurs sculptures, plus profondes que celles des pneus été, les rendent nettement plus bruyants. Un bruit de roulement qui deviendra vite désagréable si vous devez faire plusieurs centaines de kilomètres.

Leur résistance au roulement étant plus importante à la belle saison que celle d’un pneu été, vous consommerez également plus de carburant. Alors, même si en France, la loi n’interdit pas de rouler en été avec des pneus hiver mieux vaut utiliser des pneus adaptés à la saison.

Une bonne raison pour chausser des pneus été

Même s’il est fastidieux de changer ses pneus deux fois par an, placer des pneus été dès le début de la belle saison est un choix qui se révélera bénéfique pour votre confort et celui de vos passagers. Vous aurez une meilleure de tenue de route au-dessus de 30 °C et vous consommerez moins de carburant.

Enfin, si vraiment vous n’avez pas envie de changer vos pneus dès que la météo évolue vous pouvez opter pour des pneus type 4 saisons qui vous permettront de rouler été comme hiver en toute sécurité.