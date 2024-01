Guide pratique : tout savoir sur les pneus hiver

Le pneumatique est probablement la pièce d’usure automobile dont l’achat soulève le plus de questions. Dans un marché où l’offre est pléthorique et les écarts de prix importants, il est parfois difficile de s’y retrouver pour l’automobiliste moyen, la problématique hiver n’arrangeant rien. Caradisiac vous propose tout d’abord de revoir les fondamentaux.

Qui a besoin de pneus hiver ?

Depuis l’apparition de la loi montagne, certaines régions imposent de s’équiper du 1er novembre au 31 mars. À ce jour, les départements sont au nombre de 34, principalement dans les massifs montagneux (Alpes, Pyrénées, Massif vosgien…). Une carte interactive est par ailleurs disponible en ligne.

Cependant, cette réglementation n’oblige pas à équiper sa voiture de pneus hiver. Elle mentionne qu’il est tout à fait possible de circuler dans les départements concernés avec des pneus été. Dans ce cas, il faut détenir dans le coffre des chaussettes ou chaînes métalliques. Elles doivent être au minimum deux afin d’équiper les roues motrices.

Si ces équipements sont avant tout destinés à dépanner en cas de route enneigée, ils ne peuvent être conseiller si vous roulez régulièrement dans les régions montagneuses. Un pneu hiver est nettement mieux adapté sur la neige et lorsque les températures descendent sous 7°.

Pneu hiver ou pneu neige ?

Pneu hiver, pneu neige et pneu alpin désignent tous la même catégorie de produits. Il s’agit de pneus développés pour un cadre de fonctionnement précis, et pour répondre aux exigences hivernales d'un climat continental. Il ne faut pas les confondre avec les pneus nordiques qui sont prévus pour les grands froids et se destinent à des contrées où les températures sont beaucoup plus basses. Pneus qui peuvent exister avec ou sans clous.

Pneu hiver ou quatre saisons ?

Depuis plus de dix ans, le pneu quatre saisons, ou toutes saisons, s’est fortement développé. La raison tient dans sa promesse : ils sont adaptés à toutes les conditions météorologiques et toute l’année. Ces enveloppes comportent pour la plupart les mentions M+S (Mud and Snow) et 3PMSF (3 Pick Montain Snow Flake). Notez que pour répondre à la loi montagne à partir du 1er novembre 2024, les pneus éligibles devront comporter ces deux mentions.

Globalement, ces pneumatiques offrent de bonnes performances sur la neige, parfois proches de celles des pneus hiver. Toutefois, il faut garder à l’esprit qu’ils représentent un compromis et n’excellent dans aucun domaine.

Quelles sont les différences entre un pneu hiver et un pneu été ?

Un pneumatique hiver devient légitime dès que la température passe en dessous de 7 °C même sur de l’asphalte sec et indispensable dès qu'un véhicule est susceptible de rencontrer de la neige et/ou du verglas. La différence de performances entre pneu hiver et pneu été s’explique avant tout par une gomme spécifique qui reste flexible et travaille idéalement dans des plages de température basses. La bande de roulement comporte également de nombreuses spécificités, comme de larges et profondes rainures afin d'évacuer au mieux l'eau et la neige. Le nombre important de lamelles a pour but d'améliorer le grip sur la neige.

Comment reconnaître un pneu hiver ?

Comme mentionné ci-dessus, la bande de roulement caractéristique permet théoriquement de l’identifier facilement, toutefois tout ce qui brille n'est pas de l'or. La seule mention permettant de s'assurer qu'un pneu a de réelles capacités hivernales est le logo 3PMSF (Three Peak Mountain Snow Flake). Pour en savoir plus vous pouvez consulter notre article: Comment lire un pneu.

Est-il possible de rouler avec un pneu hiver en été ?

D'un point de vue législatif, oui. Toutefois, lors de températures élevées, un pneu hiver risque de subir une usure prématurée. Une conduite sportive est à proscrire puisque ces performances s'en trouvent dégradées.

Faut-il des pneus hiver sur un 4x4 ?

Les utilisateurs de 4x4 et SUV ont souvent tendance à croire que la transmission intégrale de leur véhicule peut les dispenser de pneus hiver. Grave erreur, ce type de véhicule sera encore plus en difficulté sur la neige qu'une berline classique en raison d'un poids important qui représente un véritable danger, notamment dans les phases de freinage.

Est-il possible de changer de dimension ?

Vous n’avez pas le droit de monter une autre dimension que celles homologuées par le constructeur pour votre voiture. De nombreux véhicules sont homologués avec une taille de pneus spécifique pour l’hiver. Une information que vous pouvez trouver dans votre carnet d’entretien. Il est possible de diminuer l’indice de vitesse par rapport à celui de la monte été. En revanche, l'indice de charge ne peut pas être diminué, mais une valeur supérieure est autorisée.