Genesis GV60 : la Hyundai Ioniq 5 de luxe

Pour ceux qui ne connaissent pas encore, Genesis est la marque premium de Hyundai, à la manière de Lexus pour Toyota. Genesis vient d'arriver en Europe, mais sur un nombre restreint de marchés : l'Allemagne, la Suisse, le Royaume-Uni. D'autres pays du Vieux Continent suivront.

Indépendante depuis fin 2015 (Genesis était auparavant le nom d'une grande berline de Hyundai), la firme enchaîne les nouveautés pour se construire une gamme complète. Après les SUV GV80 puis GV70, ainsi que le break G70 Shooting Brake, voici la GV60, la première voiture électrique de Genesis conçue sur une base dédiée à ce type de motorisation.

La plate-forme est ainsi l'E-GMP, celle que vont partager un grand nombre de modèles branchés de Hyundai et Kia. Elle a été inaugurée par le Hyundai Ioniq 5 et reprise par la Kia EV6. Et comme ses cousines techniques, la GV60 mise sur une silhouette originale, aux airs de SUV coupé, avec une lunette inclinée, qui se termine par un becquet. Le gabarit n'est pas encore connu, mais "60" est à ce jour le plus petit nombre de la gamme Genesis. La longueur devrait tourner autour de 4,60 mètres, comme pour l'Ioniq 5.

Comme sur les autres Genesis, phares et feux sont composés de deux bandes superposées. On retrouve aussi la bouche en V, mais celle-ci est abaissée dans le bouclier, laissant place à davantage de carrosserie entre les optiques. Le large capot vient se poser sur les roues. La grande originalité, c'est la ligne de chrome, qui passe au-dessus du pare-brise et du vitrage latéral, puis forme une pointe dans les custodes, avant de finir le long de la lunette. Pour favoriser l'aéro, les poignées sont rétractables et les rétros sont remplacés par des caméras.

Les écrans correspondant prennent place dans les portières. Comme dans la Ioniq 5, il y a deux écrans en enfilade pour l'instrumentation et l'info-divertissement. La planche de bord mise sur les formes arrondies, qui donnent une impression de design rétro, plutôt déroutant sur un modèle premium, d'autant que l'assemblage des couleurs choisies sur le modèle de présentation (marron, bleu, jaune) frôle le kitsch. On a en tête les créations Smart !

Genesis n'a pas donné d'infos sur la partie technique.