Genesis prépare son premier break, exclusif à l'Europe

Honda a Acura, Toyota a Lexus, Nissan a Infiniti, mais aucune marque coréenne n'avait de branche "premium" encore tout récemment. Le modèle japonais a toutefois inspiré le groupe Hyundai qui dispose désormais du constructeur Genesis, déjà présent depuis quelque temps en Amérique du Nord. Un nouveau nom dans l'échiquier automobile mondial qui débarque enfin en Europe, avec une gamme ciblée sur le haut de gamme.

La gamme "70", avec la G70 et le GV70 permet déjà à Genesis de tenter de rivaliser avec Audi, BMW et Mercedes sur les segments des A4, Série 3 et Classe C. Mais pour percer en Europe, il faudra un break à Genesis. Une carrosserie très populaire en Europe du Nord et de l'Est, qui va désormais faire partie de cette gamme 70. Genesis Europe confirme en effet avec une première image l'arrivée d'une G70 break. Genesis avait confirmé le lancement d'un modèle spécifique pour l'Europe : vous l'avez ainsi sous les yeux.

Le constructeur devrait réserver cette G70 à l'Europe, les breaks n'étant pas populaires sur le marché américain. Les sorties d'échappement visibles sur les photos prouvent en tout cas qu'il y aura un moteur à combustion sous le capot de cette nouveauté, à l'inverse de la gamme 80, qui sera électrique en Europe.

Le V6 3.3 biturbo (celui de la Kia Stinger, en l'occurrence), sauf surprise, ne paraît pas adapté à l'Europe. Le quatre cylindres essence 2.0 turbo de 252 ch et le diesel 2.2 de 202 ch devraient être les moteurs proposés sur la G70 et sa déclinaison break.