Gestion de flotte : Fatec enregistre une croissance historique

Croissance historique en 2021

Théophane Courau, le PDG du groupe, a d’emblée qualifié l’année 2021 d’historique. Fatec a en effet connu une croissance record l’an passé. Le nombre de véhicules gérés en fleet management a augmenté de 30 %, ce qui porte le parc à 110 000 modèles dont 80 % de véhicules légers et 20 % de véhicules industriels.

Le nombre de salariés a suivi visiblement la même tendance. Il a augmenté de 39 % au cours des douze derniers mois, ce qui porte l’effectif provisoire à 160 employés. Cette hausse d’activité a eu sans surprise un effet sur le chiffre d’affaires. Il a bondi de façon exponentielle, de 66 % en un an pour atteindre les 100 millions d’euros.

Cette dynamique d’ampleur, selon Théophane Courau, devrait se poursuivre. "En 2022, nous visons 14 % de croissance, c’est-à-dire un peu mieux que l’économie française. Cela reste une croissance très forte, d’autant que nous sommes sur un historique qui a été record. Nous visons cet objectif car nous avons des clients qui nous ont renouvelé leur confiance et des prospects qui nous rejoignent. Nous avons donc une bonne visibilité sur notre activité."

Mobipilot simplifie l’accès aux datas

Parmi les autres sujets abordés lors de ce point presse figurent la mise en service imminente, au cours du second trimestre, d’une plateforme nommée Mobipilot. Celle-ci est destinée à permettre aux clients privés et publics de Fatec un accès rapide et simple aux datas techniques (coûts, contrôles, calendrier, etc.) de leurs parcs de véhicules.

Mobipilot vise en outre à permettre aux entreprises de réaliser des analyses plus fines, par exemple sur le choix des dépenses d’entretien et des réparations à engager. "Mobipilot remplace à la fois des outils de reporting et des work-flow d’échanges", décrit le patron de l’enseigne.

Du conseil en mobilité responsable

L’une des autres nouveautés que proposera Fatec dès cette année concerne une offre de conseil en mobilité responsable. "Ce que l’on cherche à faire aujourd’hui, c’est de dézoomer de la flotte automobile pour avoir une réflexion vraiment très globale sur la mobilité des entreprises, incluant tous les déplacements et pas uniquement ceux liés à la flotte elle-même", annonce Katia Lehnert, Chef de projet sur cette thématique.

Le projet consistera d’abord à décrypter de façon détaillée les usages des clients en matière de déplacement. Il aboutira ensuite au déploiement d’une offre de conseil personnalisée (exemple : orienter vers une flotte de véhicules partagés, vers des motorisations adaptées, etc.) qui aura pour but de guider le responsable concerné dans l’optimisation de sa flotte. L’offre de conseil poussera son expertise jusqu’à questionner sur le caractère indispensable ou non de tel ou tel véhicule, de tel ou tel déplacement même.

Cette démarche d’accompagnement s’appuiera sur les politiques de mobilité existantes, sur les outils (budget mobilité, forfait mobilité durable, véhicules propres, autopartage, flottes de vélos, adaptation de l’organisation du travail, etc.) mais aussi sur les solutions techniques disponibles, en lien avec différents partenaires.