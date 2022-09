Gestion de parc auto : accélération du coaching 2.0

Dans la plupart des cas, les logiciels de suivi de parc ont une mission bien spécifique. Ils servent par exemple à faire remonter en temps réel les consommations de carburant, puis à les analyser dans le détail. Ils peuvent servir aussi à prévenir les frais d’entretien sur les véhicules, à identifier les besoins en bornes de recharge, à sensibiliser les collaborateurs à l’éco-conduite, sans oublier leur contribution sur la problématique du risque routier au travail.

4 entreprises sur 10 utilisent des véhicules connectés

Longtemps boudés pourtant, par des dirigeants craignant d’être taxés de surveiller leurs salariés, les outils télématiques ont semble-t-il su trouver des arguments pour rassurer quant à la confidentialité des données. Ils connaissent en tout cas un succès commercial inédit depuis 2020, depuis que la crise sanitaire a stoppé net dans son élan la dynamique du secteur automobile.

Selon le Baromètre des flottes 2022 de l’Arval Mobility Observatory, les entreprises (toutes tailles confondues) seraient en effet 40 % à recourir volontiers à ces services « connectés », soit 12 points d’adhésion supplémentaire en seulement deux ans.

Les gestionnaires de parcs sont à la manœuvre comme jamais, contraints de décider pour l’intérêt collectif, contraints à anticiper encore plus finement qu’avant les secousses du marché, à composer avec un package de normes environnementales et fiscales toujours plus drastiques et exigibles toujours plus rapidement. Tout cela en tentant de minimiser l’impact sur les besoins personnels des collaborateurs. Pas évident...

C’est dans ce contexte que les boîtiers embarqués, applications pour smartphones/tablettes et autres plateformes de suivi de parc sont enfin parvenues à creuser leur sillon. Si ces assistants virtuels, certes, ne sont sans doute pas la panacée, ils ont néanmoins le mérite de pousser les capitaines de flottes à s’intéresser de près à leurs fonctionnalités intelligentes, à vouloir les tester plus systématiquement que par le passé. A la clé, un accompagnement souvent jugé rassurant mais surtout, un gain de temps administratif avéré et des économies parfois substantielles (jusqu’à 20 % bien souvent) sur différents postes cruciaux du TCO (coût total de possession), tels que le budget carburant, entretien, pneumatiques ou encore assurances.

Ces software qui murmurent à l'oreille des pros

Difficile d’énumérer toutes les innovations récentes mais en voici quelques-unes, développées par des acteurs qui comptent sur le marché hexagonal de la gestion de flotte. Citons notamment le logiciel Trax-it et ses deux modules inédits, dans l’air du temps, destiné à identifier les besoins des parcs en termes d’électrification.

L’idée est de « faciliter les prises de décisions liées au verdissement de la flotte tout en automatisant les processus de gestion qui en découlent », décrit Traxall France. L’un de ses outils, baptisé Profiler, a été conçu pour « réaliser un audit précis des usages et des besoins des conducteurs en termes de mobilité. Instantanément, le module détermine leur éligibilité à un véhicule électrique ou hybride rechargeable », commente Traxall. Un second module, nommé Energy Manager, intègre quant à lui le processus de commande de la voiture de fonction, ainsi que l’éventualité d’une borne de recharge à domicile, en lien avec un installateur partenaire.

Gac Technology, lui aussi, a choisi de coller au plus près des attentes sur le champ des mobilités alternatives. Ainsi, en juin, l’éditeur lyonnais a choisi d’actualiser son software vitrine Gac CarFleet pour accompagner ses clients dans le respect des quotas de la loi LOM (Loi d’Orientation des Mobilités). Dorénavant, les gestionnaires peuvent « connaître en temps réel la composition de leur parc (répartition entre véhicules thermiques et véhicules à faibles émissions renouvelés) et contrôler l’atteinte des objectifs fixés par la loi », expose Gac.

Les nouveautés logicielles concernent tout autant les autres volets de la gestion de flotte. A l’image de Fleetcare, une offre imaginée par Webfleet en lien avec sa maison-mère Bridgestone. Selon le télématicien, cette solution de gestion des pneumatiques vise à conférer aux entrepreneurs une meilleure efficacité, une maintenance prédictive à la pointe, et au final, une réduction de leurs frais d'exploitation.

En parallèle de ces "familles" mobilité et pneumatiques, il faut savoir que la majorité des experts en télématique, auxquels on peut ajouter Verizon Connect, Ocean ou Chevin, parmi d’autres, restent également fortement investis sur la question de l’éco-conduite, sur la question des dépenses de carburant ainsi que sur le conseil en optimisation des déplacements.