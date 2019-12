Google fête les 10 millions de miles (16 millions de kilomètres) parcourus par ses voitures

Nouvelle étape pour le service Street View de l'entreprise californienne Google. Les employés du système de navigation virtuelle ont couvert non moins de 10 millions de miles (16 millions de kilomètres) derrière le volant depuis le lancement de l'application il y a 12 ans. De quoi enregistrer d'immenses zones dans les pays du monde entier.

Le cofondateur et ancien directeur de Google Larry Page souhaitait en 2004 réaliser une carte routière mondiale à 360°. Le projet est aujourd'hui beaucoup plus évolué : les internautes peuvent par exemple se rendre dans des zones hors des sentiers battus grâce à des caméras placées sur des sacs portés par des randonneurs. Google projette en outre de reproduire cette méthode sur des bateaux et des vélos pour immortaliser les voies navigables et les pistes cyclables.

Il reste malgré ses 16 millions de kilomètres parcourus par ses conducteurs quelques zones non couvertes par le système Street View. De grandes étendues en Afrique, en Asie, en Russie, au Canada et en Amérique du Sud n'ont jamais vu l'ombre d'un véhicule Google bardé de caméras.