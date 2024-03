La star chef et animateur télé Gordon Ramsay laisse rarement quelque chose au hasard lorsqu'il s'agit de sauver un restaurant de la faillite ou de préparer le meilleur plat possible. C'est donc sans surprise qu'il réserve la même attention au choix de ses voitures. La preuve avec son exceptionnelle et insolite Aston Martin Valour croisée dans les rues de Londres par un Youtubeur attentif.

Les images sont de courtes durées mais elles saisissent l'essentiel de ce qu'il y a à voir dans ce genre de situation. Sur les séquences, Gordon Ramsay quitte un hôtel luxueux avant de rejoindre le voiturier en charge de lui mettre à disposition sa supercar anglaise. La suite ravira les amateurs de belles sonorités. Le démarrage de l'engin hérisse le poil avant de le voir disparaître dans la circulation avec une forme de force tranquille.

Gordon Ramsay surpris avec son Aston Martin Valour

Pour rappel, l'Aston Martin Valour célèbre fin 2023 les 110 ans du constructeur de Gaydon. Elle embarque sous son long capot ajouré un bloc V12 5,2l biturbo délivrant la bagatelle de 715 chevaux pour 753 Nm de couple sur les roues arrière uniquement. Pour ne rien arranger au besoin de la maîtriser sur la route (et pour d'avantage de sensations), Aston Martin fait le choix de doter cette sportive bestiale d'une boîte mécanique à six rapports. Une auto traditionnelle, à l'ancienne, qui ne manque pas de séduire le chef amateur de saveurs authentiques. Une Valour à l'ambiance mécanique passionnante qui s'échange contre 1,5 million à 1,8 million d'euros via 110 exemplaires seulement.