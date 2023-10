Greenpeace tape sur Suzuki et Toyota

Chaque année, l’ONG Greenpeace publie son classement des constructeurs automobiles les plus vertueux de la planète et, au contraire, les moins avancés sur ce qu’elle estime être la conscience écologique. Pour cela, Greenpeace mesure aussi bien les efforts consentis par les constructeurs automobiles sur la décarbonation des chaînes de production que l’électrification des gammes de véhicules vendus dans le monde.

Le classement 2023 de Greenpeace, qui porte sur les ventes mondiales de l’année 2022, met ainsi Mercedes-Benz à la première place avec un score final de 41,1 points sur 100. Malgré une proportion de voitures électriques de « seulement » 7,25% sur le total des ventes de l’année dernière, les efforts du constructeur allemand sur la décarbonation de ses chaînes de production sont ainsi bien notés par l’ONG. BMW n’est pas loin non plus avec sa note de 40 sur 100 et ses 10,32% de voitures électriques, devant le chinois SAIC bien aidé par ses 30,93% de voitures électriques vendues dans le monde.

Suzuki bonnet d’âne d’après Greenpeace

Dans l’autre partie du classement, c’est Suzuki qui fait office de bonnet d’âne d’après Greenpeace. L’ONG reproche au groupe automobile japonais de n’avoir vendu aucune voiture 100% électrique dans le monde en 2022, même si la marque commercialise des variantes hybrides et hybrides rechargeables. Suzuki n’obtient qu’un score de 3,2 sur 100 et termine derrière Great Wall (pénalisé pour ses chaînes de production jugées polluantes) et Toyota qui n’a vendu que 0,24% de voitures électriques dans le monde en 2024. Rappelons cependant que comme la totalité de ses concurrents, Suzuki prépare le développement de modèles 100% électriques.