Grenoble rend hommage à la rampe de Laffrey

Dans la région, elle n’a qu’un nom : la Laffrey. En fait, c’est une pente, une rampe, ou un mur plutôt, tellement la Laffrey est abrupte. C’est une route aussi, qui serpente sur 6 km avec un dénivelé de 600 m. Ce ruban de bitume, tronçon de la route Napoléon sur la RN85, est aujourd’hui bourré de ralentisseurs, de chicanes et il est interdit aux poids lourds. Mais il n’en a pas toujours été ainsi.

L'une des routes les plus dangereuses de France

Avant, c’était un toboggan, et une fameuse course de côte, l’une des premières en France, d’ailleurs, et elle s’appelait « le concours de côte de Laffrey ». De 1901 à 1952, des voitures de course se sont affrontés sur la rampe, par chronomètre interposé, des motos aussi ont tracé leur bout de chemin, jusqu’en 1964. Mais la Laffrey était dangereuse, mortelle même. En course bien sûr, ou motards et pilotes d’autos ont trop souvent versé dans le ravin.

Mais en dehors des jours de concours, le toboggan de l’Isère accumule aussi les décomptes macabres. Entre 1946, et 2007, on y compte 150 morts, tués dans des accidents d’autocars principalement, qui transitent par cette route entre Grenoble et Gap. Alors on finit par arrêter les frais, et interdire dans la foulée, la course de côte mythique.

Elle a revécu, le temps d’une parade non chronométrée, en 2011, pour son 110e anniversaire, et elle revit tout ce week-end, mais pas à Laffrey. L’hommage au toboggan des Alpes est rendu plus loin, plus à plat, à Grenoble, à une petite demi-heure de là.

Dans les locaux d’Alp’Expo se déroule jusqu’à dimanche soir l’Auto-moto festiv’Alpes. L’évènement est organisé par l’Automobile Club Dauphinois, celui-là même qui organisait jadis le « concours de côte ». On y retrouve 200 voitures de collection, mais aussi quelques autos de course, ainsi que leurs pilotes. Car l'Isère est un vivier de talents, puisque c’est ici que sont nés Bruno Saby et Yoann Bonato, qui sont présents durant ce week-end dédié à la Laffrey.