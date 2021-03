Grosse chute de "popularité" pour Ferrari en 10 ans sur Internet

Comment mesurer la "popularité" d'une marque ? Au delà des données financières et commerciales très palpables, il existe désormais des outils numériques qui permettent d'avoir une idée globale du pouvoir médiatique de grandes marques. Et notamment grâce à Google Trends. Un site a compilé les données entre 2010 et 2020 selon les constructeurs, les modèles et les types de véhicules pour dresser un bilan des tendances qui montent, et de celles qui baissent en faisant la moyenne des valeurs en 2010, celle en 2020, et en mesurant l'écart.

Et dans le fond du tableau, nous retrouvons Vauxhall (Opel au Royaume-Uni), Citroën, Fiat et... Ferrari, qui fait partie des plus grosses chutes de popularité sur le célèbre moteur de recherche. De l'autre côté de l'échelle, et sans grande surprise, c'est Tesla qui affiche la plus importante hausse, devant Kia et Rolls-Royce, probablement grâce à l'arrivée du Cullinan qui a dû faire copieusement croître les recherches sur la marque anglaise.

Evidemment, pour Ferrari, cela ne reflète pas vraiment les résultats exceptionnels validés sur la période. Rappelons qu'en 2014, Ferrari avait été séparé du groupe Fiat et introduit en Bourse. Des années plus tard, la marque affiche une croissance solide des ventes et des marges toujours exceptionnelles. Et ce, avant l'arrivée du fameux SUV...