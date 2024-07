Hamilton a pleuré comme si c'était sa première victoire

Et dire que nous craignions que la Formule 1 redevienne ennuyeuse après les qualifications du Grand Prix d’Autriche 2024. Celui de Grande-Bretagne s’impose facilement comme le plus beau de la saison. Après des qualifications très serrées qui ont vu les deux Mercedes créer l’exploit et verrouiller la première ligne de la grille avec George Russell devant Lewis Hamilton, toute la course a été sublime de bout en bout.

Parties en tête, les deux Mercedes ont d’abord connu un inversement des positions lorsque Lewis Hamilton s’est senti plus en confiance que George Russell quand les premières gouttes ont commencé à tomber. Puis, une fois le septuple champion du monde anglais passé en tête, ce sont les McLaren qui ont trouvé un meilleur rythme en s’imposant face aux flèches allemandes.

Une fois Lando Norris et Oscar Piastri installés au commandement de la course, la pluie s’est intensifiée et certains pilotes (Charles Leclerc, Esteban Ocon notamment) ont décidé de rentrer aux stands pour passer des pneus pluie « intermédiaire ». C’était le mauvais choix, leur rythme de course s’étant ensuite révélé beaucoup plus lent que les équilibristes bravant la pluie en pneus slicks. Quand la piste a commencé à devenir impraticable sans pneus pluie quelques tours plus tard, tout le monde s’est mis à rentrer. Puis, à revenir aux slicks une fois l’averse passée. Grâce à un second arrêt réalisé un tour plus tôt, Lewis Hamilton a réussi à ressortir en tête juste devant Lando Norris et un Max Verstappen à la stratégie encore meilleure (son équipe l’avait arrêté un tour plus tôt au moment parfait). Oscar Piastri, très en forme lui aussi sur sa McLaren, a tout perdu en attendant trop longtemps pour passer les pneus pluie lors du premier arrêt. George Russell aussi à cause d’un problème mécanique l’ayant forcé à abandonner.

Un duel final contre Verstappen

Une fois tout le monde en pneus slicks à la fin de course, le trio Hamilton-Norris-Verstappen s’est regroupé devant et le triple champion du monde néerlandais s’est retrouvé en position de force avec ses pneus durs. Après avoir passé Norris, il n’a finalement pas réussi à fondre sur Hamilton et à l’empêcher de signer la 104ème victoire de sa carrière, échouant à moins de deux secondes de l’Anglais.

De l’émotion sous le casque

Lewis Hamilton, qui n’avait plus gagné depuis le Grand Prix d’Arabie Saoudite 2021 dans une saison où il avait finalement perdu contre Max Verstappen, s’est mis à pleurer comme s’il s’agissait de sa toute première victoire de jeune pilote ! Auteur d’une course magnifique, le vétéran anglais prouve qu’il garde un niveau d’implication énorme dans la discipline. Alors qu’il se prépare à rejoindre Ferrari, il conserve aussi un lien incroyablement fort avec les membres de son écurie Mercedes !

Il faudra sans doute attendre un peu pour le voir dans une confortable pré-retraite à la façon de Kimi Raikkonen ou de Sebastian Vettel, dont les dernières années de compétition n’ont pas été aussi étincelantes que celles de leur apogée. Charles Leclerc, son futur coéquipier au sein de la Scuderia, a hélas connu une course catastrophique pendant laquelle il n’a jamais réussi à se mettre en confiance dans sa voiture.