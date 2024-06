Le Grand Prix F1 d'Autriche 2024 risque d'être soporifique

Tout avait bien démarré ce week-end du Grand Prix de Formule 1 d’Autriche pour les fans de la discipline. Après des qualifications « sprint » très acrochées, Max Verstappen a remporté la course « sprint » du samedi matin. Mais les McLaren lui ont donné du fil à retordre, Lando Norris ayant même réussi à prendre l’avantage au début avant d’être repassé par le triple champion du monde (mais aussi son coéquipier chez McLaren Oscar Piastri).

Hélas, Max Verstappen vient d’assommer tout le monde lors des qualifications de la course principale du week-end, rejetant ses adversaires à plus de quatre dixièmes sur un circuit extrêmement court (aux écarts chronos très faibles, donc).

Sachant que la Red Bull de Max Verstappen est souvent au moins aussi rapide en course qu’en qualifications, il y a donc peu d’espoir d’assister à autre chose demain qu’à une victoire facile du triple champion du monde néerlandais. Derrière, Lando Norris et sa McLaren seront les mieux placés pour le menacer devant la Mercedes de George Russell, la Ferrari de Carlos Sainz Jr et l’autre Ferrari de Charles Leclerc. Du côté des Français, Esteban Ocon partira 10ème sur son Alpine et Pierre Gasly n’a pas réussi à intégrer le top 10 des Q3.

La course à 15h dimanche

Demain, la course démarrera à 15h sur le Red Bull Ring d’Autriche. S’il vous faut de la motivation pour trouver des raisons de suivre la course, dites-vous que ça risque d’être vraiment très serré derrière Max Verstappen avec des temps tous très proches entre les McLaren, les Ferrari et les Mercedes. Et sachant que Sergio Perez n’est encore que neuvième sur sa seconde Red Bull, ces écuries vont peut-être grappiller quelques points dans le championnat constructeurs !

Rappelons que la course sera diffusée sur Canal + (abonnement payant).