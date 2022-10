Hausse des prix des péages: +8 % en février?

« Ce chiffre me paraît, en termes de pouvoir d’achat, insoutenable. » C’est ce qu’a estimé Clément Beaune lors d’une audition devant la commission de l’aménagement du territoire du Sénat. Le Ministre des Transports rebondissait là sur une possible hausse du tarif des péages de l'ordre de 7 à 8 %, telle que l'envisageraient les sociétés d’autoroutes en 2023.

Contractuellement, les concessionnaires privés ont en effet le droit de relever leurs prix à partir février prochain en les indexant sur l’inflation d’une part, et en tenant compte d’autre part du coût des travaux demandés par l’Etat. Autant dire que, dans le contexte économique actuel, l’augmentation des tarifs pourrait battre un nouveau record.

Beaune indique des discussions en cours

Ce 5 octobre, à défaut de rassurer, Clément Beaune a voulu se montrer transparent auprès des sénateurs, notamment auprès d’Olivier Jacquin (PS) et de Vincent Delahaye (Union Centriste), en expliquant qu’il menait actuellement des discussions avec les sociétés concernées (Ndlr : Vinci ou SAPN, pour ne citer qu'elles ).

Objectif pour le gouvernement : limiter tant que possible la hausse. Pour autant, à ce stade, le Ministre dit ne vouloir s’avancer sur aucun chiffre. Il confie seulement avoir indiqué aux concessionnaires « que nous ne pourrions pas avoir des hausses aussi importantes que cela ».

Et si moindre hausse il y a, celle-ci se fera-t-elle en échange d’un allongement des concessions ?, ce qui serait « une ligne rouge » pour la commission sénatoriale. A ce sujet, Clément Beaune se veut prudent et botte en touche finalement... « Si on est dans les eaux (Ndlr : dans une hausse) qui sont plus modérées, nous verrons avec les sociétés d’autoroute ce que nous faisons pour l’année prochaine », s'est-il contenté de déclarer, avant de conclure qu’il n’avait en tout cas pas annoncé de « nouveau cadre contractuel. »

Tout cela semble donc encore bien nébuleux. Toujours est-il que la hausse annoncée l’été dernier aura bien lieu, d’autant que certains concessionnaires, à l’image de Vinci Autoroutes, rappellent qu’ils avaient gelé leurs tarifs en février 2022 pour la plupart des petits trajets.

Selon le sénateur Vincent Delahaye, la hausse des tarifs aux péages pourrait au final atteindre 5 % en février, ce qui serait déjà un nouveau record. Plus de précisions sans doute d'ici les prochaines semaines.