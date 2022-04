Hérault : le tribunal annule le retour aux 90 km/h

C'est la valse des panneaux dans l'Hérault. Depuis septembre 2020, 25 tronçons de départementales étaient repassés à 90 km/h, deux ans après la mise en place des 80 km/h. Et ils pourraient être à nouveau limités à 80 km/h à partir du 1er juin 2022 !

Le tribunal administratif de Montpellier a en effet rendu une décision très attendue ce mardi 5 avril, ordonnant le retour aux 80 km/h sur les 350 km de routes concernés. Il a ainsi donné raison à la Ligue contre la violence routière qui avait déposé des recours après la décision du département de revenir à 90 km/h.

La ligue a ainsi pointé une hausse du nombre de morts sur les routes de l'Hérault. Il y a eu 75 décès en 2021, contre 70 en 2019. Preuve selon la ligue que les 80 km/h sauvent des vies, même si une fois de plus, on semble tirer des généralités sans distinguer les tronçons.

Pour le président de l'association, Nicolas Gou, "ce sont de belles routes, assez larges, il n'y a pas d'obstacle, mais qui sont extrêmement fréquentées et c'est ça qui provoque un grand nombre d'accidents. Aussi, plus une route est belle, plus on a tendance à rouler vite".

Me Prescillia Pechon, l'avocate du Conseil départemental, indique de son côté que les arrêtés pris pour remettre en place les 90 km/h n'ont pas été retoqués sur le fond mais sur la forme, avec des arrêtés pas assez précis. Le département doit les revoir, ce qu'il aurait déjà fait. Quand les nouveaux arrêtés seront "validés par le préfet puis publiés", les routes en question pourront rester à 90 km/h !

Via France Bleu