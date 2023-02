Holson propose un simulateur d'empreinte carbone

Permettre au public, et plus particulièrement aux responsables de parcs automobiles d’entreprises de mesurer l’empreinte carbone des véhicules (ceux qu’ils détiennent ou ceux qu’ils projettent d’acquérir) selon la durée de détention, l’énergie choisie, la taille de la batterie et l’usage de roulage, tel est l’enjeu du simulateur en ligne que propose Holson depuis quelques jours sur son site Internet.

Cette initiative, qui se veut la première d’une série, est « un outil d’aide à la décision », souligne le Cabinet spécialisé dans la transition énergétique des flottes. Chaque utilisateur a la possibilité d’intégrer ses propres données dans le simulateur et ainsi de visualiser son empreinte au roulage en la comparant, via des représentations graphiques simples et concrètes, aux autres énergies disponibles.

L’hybride rechargeable, fait pour être rechargé

Le lancement de ce comparateur donne l’opportunité à Philippe Ambon, Directeur du Développement du Cabinet, de s’attarder plus précisément sur les rejets de CO2 des hybrides rechargeables. Ces modèles, constate-t-il, « sont souvent présentés comme le meilleur des deux mondes mais selon l’usage que l’on en fait, cela peut pourtant rapidement devenir le pire des deux mondes avec d’une part un surcoût important par rapport au même véhicule en version thermique, et d’autre part un bilan CO2 bien loin des données d’homologation du véhicule. Ainsi les hybrides rechargeables mal utilisés, comme c’est fréquemment le cas, ont un bilan carbone qui dépasse le bilan du même véhicule en version thermique.»

Autrement dit, pour minimiser l’impact environnemental d’un modèle PHEV et maîtriser son coût lié à l'usage, il est fondamental de le recharger très régulièrement. Le simulateur illustre d’ailleurs parfaitement la différence sensible de consommations de CO2 selon que la batterie électrique du véhicule est rechargée quotidiennement, un jour sur deux, ou à l’inverse, jamais…