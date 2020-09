Homologation WLTP : tout se complique, nombreux retards de livraison

Entre une finition d'accès et la version haut de gamme toute équipée, il peut y avoir de sacrés écarts de poids. Et sur le nouveau cycle d'homologation WLTP, tout change : les constructeurs doivent désormais afficher la valeur de CO2 spécifique à chaque finition sur chaque modèle, et le souci se trouve du côté des centres d'homologation nationaux. Auparavant, ils n'homologuaient que les versions les moins équipées et les plus dépouillées. Ce changement explique par ailleurs les écarts importants de CO2 sur un même modèle entre finition d'accès et mouture toute équipée.

Des embouteillages, prévisibles, et des contraintes importantes pour les marques qui doivent parfois faire des ajustements de dernière minute pour obtenir la meilleure "note" CO2 possible selon les versions de chaque modèle.

Comme l'explique le cabinet Jato Dynamics, cela pose d'autres problèmes moins attendus : les valeurs CO2 changeantes. Des constructeurs peuvent en effet afficher par exemple un 99 g/km sur le configurateur en ligne, mais à cause d'ajustements en production ou de rajouts d'équipements, la valeur finale est en fait de 102 g/km. Ce qui amène de vrais casse-tête pour les gestionnaires de flottes, dont le budget est intimement lié au grammage de dioxyde de carbone.

En tout cas, les premières conséquences pour les clients sont visibles. Chez Renault, l'ensemble des modèles hybrides (Captur, Mégane) sont actuellement bloqués chez les concessionnaires, la maison mère ayant demandé de ne pas les livrer pour l'instant en attendant les véhicules. Selon les retours propriétaires, il s'agirait également d'un problème technique qui devrait être rapidement corrigé (les livraisons devraient finalement débuter dans le courant du mois d'octobre). Mais entre le Covid (et la fermeture des centres sur de longues périodes) et l'obligation d'homologuer chaque finition et version, les délais sont évidemment rallongés...