Honda demande du soutien pour l'hybride, mais pas pour l'électrique

Alors quand on subventionne l'électrique, c'est scandaleux pour certains, mais par contre subventionner l'hybride ne pose aucun problème pour ces mêmes personnes.

On voit clairement que les constructeurs japonais (en particulier Toyota, Mazda et Honda) avancent à reculons sur l'électrique et nous sortent des produits dépassés techniquement.

Le réveil sera rude pour eux quand les américains et les chinois vont leur bouffer des PDM avec leurs VE... car l'hybride, c'est une technologie de transition entre le full thermique et le full électrique, qui est juste vouée à disparaitre.