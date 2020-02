Honda Log R : l'application pour exploiter au mieux sa Civic Type R

Voici sans doute l'application indispensable pour tout propriétaire de Honda Civic Type R souhaitant tirer le meilleur parti de sa sportive. Le logiciel mobile Honda Log R permet effectivement d'analyser et d'interpréter une multitude de données afin de rendre la conduite plus performante et/ou plus fluide.

L'application -compatible au lancement qu'avec la Honda Civic Type R- note les performances de freinage et d'accélération du pilote. Les pistards profiteront en outre d'un chronomètre notant les temps au tour grâce au GPS et des mesures concernant les températures de l'huile et de l'eau. De quoi améliorer son pilotage sur circuit après une session très sportive. Cerise sur le gâteau, les propriétaires utilisant leur voiture tous les jours auront aussi des conseils pour améliorer le confort des trajets quotidiens via un score dédié.

Le système Honda Log R sera disponible sur les appareils Apple et Android. Sa diffusion sur les boutiques en ligne se fera à partir du printemps prochain. D'autres véhicules de la gamme Honda bénéficieront sans doute de cette innovation avec un nom d'application différent et aux objectifs axés sur la fluidité de la conduite et l'écologie.