Voici les premiers modèles de Ye, nouvelle marque de Honda

Au salon de Pékin 2024, il y a évidemment des nouveautés Honda. Deux SUV électriques plus précisément, les e:NS2 et e:NP2 basés sur la même plateforme que notre e :Ny1 européen (avec des dimensions plus généreuses). Mais le constructeur japonais y expose aussi d’autres nouveautés qui ne s’appellent plus « Honda ».

Le groupe lance en effet sa nouvelle marque automobile visant spécifiquement le marché chinois, « Ye ». Son badge reste proche de celui de l’enseigne que tout le monde connaît en Europe, avec un « H » très épuré et débarrassé de son cadre.

Deux SUV électriques pour commencer

Vous ne serez sans doute pas surpris d’apprendre que les deux premiers modèles de la marque Ye seront des SUV électriques, un genre totalement incontournable sur le salon chinois (et dans tout le pays). Le P7 et le S7 doivent arriver dans les concessions d’ici la fin de l’année 2024, avec chacun une version propulsion en entrée de gamme et à transmission intégrale bimoteur en haut de gamme.

Le S7 (en jaune) et le P7 (en bleu) semblent posséder exactement la même silhouette, mais avec une face avant différente. Le P7 serait « plus sophistiqué » dans son approche alors que le S7 se montrerait « plus émotionnel » d’après le communiqué officiel de Honda.

A noter qu’un troisième modèle, le GT, doit arriver d’ici 2025 dans sa forme définitive. Il s’agira d’une berline électrique et non pas d’un SUV.

N’espérez pas retrouver un jour ces modèles Ye chez nous car ils n’ont pas vocation à sortir de Chine.