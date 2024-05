Chevrolet Malibu et Honda Civic, les autres stars de Pulp Fiction

Impossible d’oublier Uma Thurman et sa longue chevelure blonde devenue carré sombre. Impossible de ne pas se souvenir de John Travolta en bodyguard inquiet. Impossible aussi d’effacer de sa mémoire leur duo qui, sur la piste de danse du Jack Rabbit’s Slims twiste sur le You never can tell de Chuck Berry. Impossible encore de ne pas se remémorer le cabriolet rouge du couple, ou la Honda Civic ruinée de Bruce Willis en vieux boxeur sur le retour.

Une Malibu pour John et une Civic pour Bruce

Ces stars, et leurs voitures, sont les héros d’un film qui fête ses trente ans cette année et même si l’on peut parfois considérer que son réalisateur n’a fait que revisiter le film de genre et la série B, Pulp Fiction est resté dans les mémoires de toute une génération, et dans l’histoire des Oscars et du festival de Cannes.

Et si son réalisateur adore s’entourer de sa bande lorsqu’il tourne, dont son égérie Uma Thurman, il aime aussi utiliser ses propres voitures de films en films, comme c’est le cas de la Honda Civic de deuxième génération au volant de laquelle, Bruce Willis court vers les problèmes.

Souvenir des temps de galères, la petite Japonaise a convoyé Quentin Tarentino pendant ses années de vaches maigres, du temps de son boulot dans un vidéo club de Los Angeles, jusqu’au tournage de son premier long-métrage remarqué : Reservoir Dogs.

Cette Civic fétiche se retrouvera donc dans les mains de Butch Coolidge – Bruce Willis, mais pas seulement. Pam Grier, alias Jackie Brown l’utilise également dans le film éponyme en 1997. Elle fera une dernière apparition en 2004, dans Kill Bill 2.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Mais le succès et l’argent venant, surtout à cause du scénario de True Romance qu’il a vendu au réalisateur Tony Scott et de son carton commercial, Tarantino s’est fait plaisir en s’offrant une Chevrolet Chevelle Malibu de 1964. Il stocke le cabriolet dans son garage et l’utilise très peu. Mais quatre ans plus tard, elle retrouve la lumière et sur ses sièges, Travolta et Thurman vont s'en aller twister.

Mais cette autre star de Pulp Fiction va disparaître. Car une fois que les scènes ou elle apparaît sont tournées, l’auto est remisée dans un coin du studio, d’où elle s’évapore. Elle a été volée au nez et à la barbe du service de sécurité et plus personne ne retrouve sa trace, pendant 19 ans.

Rebondissement en 2013 : la Malibu réapparaît, mais en réalité, elle n’est pas du tout cachée. Le cabriolet est aux mains d’un brave collectionneur californien qui écume les rassemblements d’anciennes à son volant. Bill Hemenez, l’amateur de Chevy est évidemment tombé de sa chaise en apprenant que l’auto qu’il avait achetée en bonne et dûe forme il y a 12 ans et restauré avec soin, possède de fausses plaques et a été volé à Quentin Tarantino.

Les autorités lui ont évidemment confisqué la Malibu pour la rendre à son propriétaire légitime. Ce dernier n’a jamais adressé un mot de remerciement au collectionneur californien qui a pourtant restauré et entretenu son auto durent plus d’une décennie. Pas très fair-play le grand réalisateur.