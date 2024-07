Le voleur n'était pas prêt à être retrouvé aussi facilement grâce à la bonne astuce du propriétaire

Les vols sont de mauvaises expériences que personne ne souhaite subir. Il est néanmoins possible d'avoir une forme de quiétude lorsqu'un traceur est discrètement installé à l'intérieur de l'objet potentiellement ciblé. Car si le pire arrive, il reste un espoir de tout retrouver. La preuve avec cette Honda restituée très rapidement.

L'incident s'est produit dans la capitale de la Malaisie Kuala Lumpur. Le propriétaire d'une Honda HR-V de seconde génération voyait son véhicule quitter le parking sous-terrain d'un centre commercial alors qu'il venait de le laisser dans la zone des voituriers. Le voleur profitait en effet de la portée de la clé main libre pour monter à bord, démarrer le moteur puis prendre la fuite.

Une voiture rapidement localisée et récupérée

Gardant la tête froide, le propriétaire du véhicule surélevé nippon n'avait plus qu'à lancer l'application "Localiser" sur son iPhone, pour suivre à la trace le trajet du délinquant grâce à son Apple AirTag dissimulé à bord. Une fois la voiture garée ailleurs, la police le cueillait avec une facilité déconcertante.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Un objet initialement pensé pour retrouver des clés

Pour rappel, l'Apple AirTag est un petit accessoire en forme de pièce bombée alimenté par une pile plate remplaçable ayant un an d'autonomie environ. Le dispositif ne se connecte pas directement à internet pour fournir une localisation précise mais plutôt de manière successive à tous les iPhone environnant via un protocole spécifique et Bluetooth peu énergivore. De quoi mettre à jour régulièrement sa position sans avoir à payer tous les mois un abonnement de traceur GPS classique. Des voleurs utilisaient autrefois cet appareil pour suivre les voitures de luxe et les dérober plus tard. Un problème pris au sérieux par la firme à la pomme qui déployait ensuite une mise à jour permettant de signaler sur le smartphone de la victime la présence d'un traceur non associé.