Depuis fin 2023, la production de la Honda e est définitivement arrêtée. Mais la firme japonaise ne baisse pas les bras pour occuper le terrain sur le segment des électriques. La preuve avec la Sustaina-C Concept qui parlera sans doute avec ses idées aux amateurs de l'ancienne Honda City des années 80. Le design joue certes un rôle dans cette perception mais c'est surtout son scooter branché Pocket Concept à ranger dans le coffre qui évoque de doux souvenirs.

Côté gabarit, la Honda Sustaina-C Concept se veut un peu plus compacte que la voiture de série Honda e. Un ensemble visuellement réussi et musclé. Ses porte-à-faux courts, ses jantes de 20 pouces montées de pneus BFGoodrich, son éclairage minimaliste et son hayon très plongeant renforcent son allure. Les plus observateurs noteront les présences d'un panneau solaire sur le capot, d'éléments de carrosserie teintés dans la matière en résine acrylique recyclée et -cerise sur le gateau- d'une planche de bord et d'un volant. L'habitacle est cependant encore inaccessible pour y voir plus clair. Pour rappel, fin octobre, la Sustaina-C Concept du salon de Tokyo se contentait ici de simples surfaces vitrées suffisamment assombries pour ne rien montrer du tout.

dailymotion Honda Sustaina-C Concept et Pocket Concept font la paire à la Milan Design Week 2024 (Présentation vidéo)

À Milan, la Sustaina-C Concept inaugure une nouvelle présentation : elle change son rouge tokyoïte pour un blanc texturé façon marbre. Un rendu étonnant que la firme japonaise présente sur plusieurs teintes à proximité de l'auto. Cette résine acrylique recyclée est obtenue grâce au réemploi de pièces telles que les coques des feux stop d'anciennes voitures.

D'après Honda et son partenaire Mitsubishi Chemical, intégrer des panneaux de carrosserie avec cette solution permet de réduire les rejets de CO2 de la production du véhicule jusqu'à 45% par rapport à l'emploi d'une peinture standard sur carrosserie acier. Une démarche qui s'inscrit dans son objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Autres axes du procédé : recycler à 100% ces éléments pour un développement durable sans faire l'impasse sur la personnalisation voulue par l'acquéreur du véhicule. Un programme répondant au nom EGO ECO.

Un rapide coup d'œil dans l'angle du stand permet de découvrir un engin étonnant. Son nom : Pocket Concept. Il s'agit d'un petit scooter dont l'absence de pot d'échappement traduit la présence d'un moteur électrique. Deux plaques sur les flancs reprennent la thématique de carrosserie de la Sustaina-C Concept. La mission du Pocket Concept consiste à relever sans difficulté le défi du dernier kilomètre. Un deux-roues qui doit sinon rester bien au chaud dans le coffre de la citadine électrique. La vitesse est indiquée sur un écran TFT minimaliste, la selle se veut très design, l'éclairage promet une visibilité respectable tandis que les petites roues réservent ce modèle aux espaces ultra-urbain. Les mauvaises langues diront qu'aucune charnière permettant de le plier n'est visible.

Le duo Honda Sustaina-C Concept et Pocket Concept semblent de prime abord très expérimentaux. Cela dit, le constructeur glisse également à proximité un scooter de série SH125i Vetro. Ce dernier permet d'apprécier des assemblages transparents teintés dans la masse et déjà industrialisés à grande échelle. Une seule différence avec les pièces façon marbre : la matière ne provient pas d'un parcours de recyclage. Transparence oblige, seuls les éléments opaques emploient ce procédé.

Au final, Honda ne livre pas beaucoup plus d'informations sur sa Sustaina-C Concept depuis le salon de Tokyo. L'auto devra sans doute passer par quelques modifications pour avoir une chance de débarquer en série. La plus évidente concerne le nombre de portes qui passera sans doute de trois à cinq. Des jantes au diamètre moins prononcé seront plus pertinentes pour améliorer la consommation tout comme des feux stop permanents en lieu et place de l'écran arrière.

Les autres constructeurs débarquent pour leur part avec des produits plus ou moins abordables sur le segment des citadines branchées. Citroën frappe fort avec sa e-C3 annoncée à moins de 20 000 euros en 2025 via une version d'entrée de gamme complémentaire de l'offre actuelle. Renault tient en haleine les amateurs d'anciennes françaises avec sa Renault 5 attendue entre 25 000 et 30 000 euros. Un espace que la Fiat 500 électrique peine à justifier avec son équipement un cran en dessous pour des tarifs quasi-équivalents. Enfin, chez Volkswagen, l'ID.2 se profile pour 2026 avec un produit beaucoup plus semblable aux classiques de la marque. Une manière de séduire les habitués peu convaincus par le catalogue actuel ID.