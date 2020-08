Huit cylindres, aucune suralimentation, et plus de 2000 ch

Les Américains appellent cela les "crate engines", des moteurs neufs, entièrement montés et livrés dans une caisse, prêts à être installés dans n'importe quelle voiture. Souvent des V8, évidemment, et pour tous les budgets, à toutes les puissances et sous toutes les formes. Si le 302 ci (5.0 litres) est un des plus répandus, ce bloc là devrait être nettement plus confidentiel.

Il provient de la société Sonny's qui a travaillé sur un bloc entièrement en aluminium avec chambres hémisphériques usinées. Quatre carburateurs double corps se chargent d'alimenter les 1005 "cubic inches" de la bête. Vous avez bien lu, cela donne 16.4 litres de cylindrées, soit l'équivalent d'un moteur de Bugatti Chiron, mais avec deux fois moins de cylindres. Chaque cylindres ici a plus de capacité que n'importe quel moteur français actuel de la production automobile.

Sans aucune suralimentation, ce bloc affiche 2100 ch et 2100 Nm de couple. Malheureusement pour les intéressés, il faudra mettre la main à la poche, et pas qu'un peu, pour s'offrir ce monstre : 109 000 dollars. C'est le prix du tout premier V8 à passer la barre symbolique des 1000 "cubic inches". Encore faudra-t-il trouver une auto avec une baie moteur assez large pour accueillir la mécanique.