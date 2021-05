Hyundai Ioniq 5 (2021) : à partir de 43 600 €

Les tarifs de la gamme définitive de la Hyundai Ioniq 5 sont connus. Après la version spéciale Project 45, voici donc les prix complets pour une auto qui s'annonce très "haut de gamme" dans la technique, notamment avec sa batterie en 800V et sa recharge particulièrement véloce.

Trois niveaux de finition sont proposés : Intuitive, Creative et Exclusive. Dès le premier niveau, les équipements sont nombreux avec, notamment, les jantes 19 pouces, les feux LED, la connectivité Apple CarPlay/Android Auto, la climatisation automatique bi-zone ou encore le régulateur adaptatif et l'instrumentation numérique 12,3 pouces. Evidemment, une pléiade d'aides à la conduite sont déjà présentes à ce niveau. Les niveaux suivants permettent d'accéder à des éléments esthétiques (sièges cuir, entourages de vitres noir laqué, pédalier aluminium...) ou encore à des équipements liés au confort et à l'assistance : caméra 360°, feux avant bi-LED, sièges chauffants ou encore l'inédite charge bidirectionnelle V2L.

Trois versions sont présentes au catalogue : propulsion 170 ch et batterie de 58 kWh, propulsion 218 ch et batterie de 73 kWh et quatre roues motrices "HTRAC" de 306 ch et batterie de 73 kWh.

Il faut noter que seule la version d'accès bénéficie du bonus maximal de 6000 €. Les autres n'ont droit qu'à un bonus de 2000 €.

Prix Hyundai Ioniq 5