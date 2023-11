Hyundai Ioniq 5 N : une vraie électrique pour le circuit, selon la marque !

Ceux qui ont déjà expérimenté la conduite très rythmée au volant de véhicules électriques puissants l'ont sans doute déjà constaté : au début, tout se passe bien, mais au bout de quelques dizaines de kilomètres, voire quelques tours de circuit, rien ne va plus. Déjà parce que les freins et les pneus avant agonisent rapidement sous l'effet du poids. Mais aussi et surtout parce que la température de la batterie impose au système électrique de rentrer une bonne partie des chevaux à l'écurie, sous le regard malicieux des amateurs de sans-plomb.

Conscient que l'endurance est cruciale pour séduire les purs et durs, Hyundai publie un communiqué dédié à sa future sportive électrique Ioniq 5 N où elle décrit sans aucun complexe de réelles aptitudes sur circuit. De quoi nous donner un peu de grain à moudre après une première présentation statique en juillet dernier.

Pour rappel, une fonction "N Grin Boost" fournit déjà un surcroît de 40 ch pendant 10 secondes, soit 650 ch au total, mais un Launch Control réglable sur trois niveaux optimise les départs arrêtés. La Ioniq 5 N serait ainsi capable d'abattre le 0 à 100 km/h en seulement 3s4.

Ensuite, les ingénieurs ont développé un freinage régénératif capable, selon la marque, d'assurer une force de décélération élevée de 0,6 g. Les freins mécaniques seraient ainsi bien moins mobilisés (mais pas épargnés pour autant…), donc plus endurants sur piste.

Enfin, un préconditionnement de batterie permettrait de prérégler les cellules. Ainsi, en mode "Track", la température réglée au plus bas niveau garantirait un plus grand nombre de tours de circuit, ce que nous ne manquerons pas de vérifier dès que possible.

Notez également que la Ioniq 5 N offrira deux modes de conduite "piste" différents : de son côté, le réglage "Sprint" permettra au véhicule de délivrer sa pleine puissance le plus longtemps possible, tandis que le réglage "Endurance" maximisera l'autonomie, sans doute au détriment des performances.

Simulatrice !

Ne s'arrêtant pas en si bon chemin, la marque annonce également un plaisir de conduire digne des modèles N à combustion interne. Cela commence par l'expérience sonore : grâce à dix haut-parleurs, dont deux à l'extérieur, le système audio promet de "délivrer un son de référence permettant aux conducteurs d'évaluer précisément le niveau de puissance utilisé, comme ils en avaient l’habitude auparavant sur les modèles N à moteur thermique", selon le communiqué. Tout un programme…

Mieux (?), un système N "e-shift" restituera les sensations procurées par la boîte double embrayage DCT8 des N thermiques en contrôlant le couple et en reproduisant les à-coups perçus lors des passages de rapports. On vous laisse commenter !