Hyundai Kona 48 kWh (2023) - Nos mesures d'autonomie : la ville, son dada

La nouvelle génération de Kona fait évoluer son offre et notamment sa version petite batterie dont la capacité utile grimpe à 48,4 KWh. Elle alimente un moteur plus puissant affichant dorénavant 156 ch. Cette version revendique une autonomie mixte de 377 km, selon le cycle WLTP et s’adresse à un public principalement urbain. Les tarifs débutent à 40 850 €, ce qui permet au Kona de profiter du bonus écologique de 5 000 €.

Avant de se plonger dans les chiffres, il faut souligner que le SUV Coréen grandit et grossit à l’occasion de cette nouvelle génération. En effet, Hyundai repositionne désormais son modèle dans la catégorie des SUV polyvalents, au même titre que le Kia e-Niro par exemple. Le nouveau Kona gagne près de 20 cm (17 cm pour être exact) pour atteindre 4,35 m et s'embourgeoise d'environ 80 kg sur la balance, ce qui au final reste une prise de masse contenue. Plus puissant, plus lourd et plus encombrant, le Kona de seconde génération ne part pas gagnant. Pourtant, il s’en tire correctement en matière d’efficience sur notre tracé conçu pour mesurer les autonomies.

Nous avons relevé une moyenne de 14 kWh/100 km durant notre cycle « ville ». Un cycle réalisé avec des zones à 30 et 50 km/h, en conditions de circulation de semaine, par une météo favorable avec une température extérieure de 16°C et un vent quasi nul. Ce score porte l’autonomie réelle à 342 km en usage exclusivement urbain. Pas mal.

Recharge : efficace en AC, décevante en DC

Sur route à 80 km/h, le nouveau Kona s’en tire tout aussi bien avec une consommation moyenne de 15,8 kWh/100 km relevée sur notre parcours test, ce qui équivaut à un rayon d’action de 303 km.

Sur autoroute, son profil massif a raison de son efficience. La consommation moyenne sur notre parcours réalisé à la vitesse maximale autorisée (130 km/h) a atteint les 23 kWh/100 km, ce qui porte à environ 208 km, le rayon d’action. C’est plutôt décevant, mais logique. Réduire la vitesse à 120 km/h apporte un léger mieux. Cela permet d’économiser une vingtaine de kilomètres (228 km). Ainsi, le Kona consomme 21 kWh/100 Km.

Nous avons effectué notre essai en mode « standard », autrement dit sans pratiquer l’éco-conduite et sans maximiser la régénération en engageant les palettes placées derrière le volant. A ce propos, le système du Kona est l’un des plus ludiques à utiliser sur le marché. Il autorise 3 niveaux allant de la roue libre à l’arrêt quasi-total du véhicule au lever de pied. De plus, une pompe à chaleur est proposée en option afin de limiter l’importante consommation électrique grignotée par la climatisation et le chauffage.

Si la régénération est aussi efficace que plaisante à l'usage, les performances de recharge à la borne aussi. Tout du moins en courant alternatif (AC), qui représente la majorité des cas de figure pour ce modèle à vocation urbaine. Le Kona embarque de série un chargeur 11 kW qui permet de faire le plein en environ 6 h. C’est mieux que ses rivaux le proposant en option. Dans la majorité des cas, ces derniers disposent de série d’un chargeur de 7,4 kW. En courant continu (DC), la puissance de charge rapide 100 kW, place le Kona au même niveau que la plupart de ses concurrents. Comptez sur une puissance moyenne de recharge aux alentours des 85 kW, et un temps d'attente au delà de 45 minutes pour charger de 10 à 80 %

Données constructeur des temps de charge en courant alternatif AC de 0 à 100%

Prise classique (2,3 kW) 18h24 Prise renforcée (3,7 kW) 10h42 Borne Wallbox (7,4 kW) 5h21 Borne publique triphasée 3h36

Données constructeur des temps de charge en courant continu DC de 0 à 80% Charge rapide (100 kw) 0h41

Mesures Caradisiac Conditions : temps clair, vent nul, 16 °C Charge Rapide Puissance maxi délivrée Temps pour passer de 10 à 80 % Courant Continu DC 85 kW 48 minutes Cycles de roulage Caradisiac Consommations Autonomies Autoroute à 130 km/h 23 kWh/100 km 208 km Autoroute à 120 km/h 21 kWh/100 km 228 km Route à 80 km/h maxi 15,8 kWh/100 km 303 km Ville 14 kWh/100 km 342 km Cycle d'homologation mixte WLTP 14,6 kWh/100 km 377 km

A retenir : taillé pour la ville

Grâce à une capacité plus généreuse, le Kona « petite batterie », compense son surpoids et son gabarit plus important pour offrir une autonomie mixte dans la bonne moyenne du marché. Le SUV coréen est un bon compagnon de tous les jours pour une utilisation urbaine et péri-urbaine. De plus, il dispose d’un système de régénération plus évoluer que la moyenne. En revanche, pour les longs trajets, notamment sur autoroute le Kona 48 kWh vous obligera à être organisé et patient. En effet, dans cet environnement, la consommation est importante et, malgré un planificateur d’itinéraires efficace, sa puissance de recharge rapide obligera à être patient à la borne.