Hyundai : "l'électrique et l'hybride au prix de l'essence" pour le Kona, vraiment ?

"L'électrique et l'hybride au prix de l'essence", promet Hyundai dans son communiqué sur le lancement d'une offre spéciale sur le Kona, qui permet d'avoir la même mensualité, quelle que soit la motorisation : 199 €/mois. Alléchant, sur le papier, notamment pour la variante électrique. Mais les conditions sont nombreuses et font évidemment varier le prix réel de chaque version.

Pour un Kona essence 1.0 120 ch en finition Initia (entrée de gamme), le loyer est bien de 199 €/mois et il n'y a pas besoin d'apport. La location longue durée (LLD, sans option d'achat, donc) est comprise sur 49 mois et 40 000 km. Pour les autres variantes, ça se corse : déjà, le Kona électrique est celui disposant des plus petites batteries (39 kWh). Le loyer est bel et bien de 199 €/mois, mais il faut rajouter un apport de 8500 €, "ramené à 2 500€ après déduction du bonus écologique de 6 000€". Les conditions de la LLD sont de 37 mois et 30 000 km.

Pour le Kona Hybrid, en finition Intuitive, là encore le loyer est toujours de 199 €/mois, mais il faut rajouter un apport de 3000 €, pour une durée et un kilométrage similaire à celui de l'essence.