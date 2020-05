Hyundai : la i20 N surprise sur circuit

Il n'y a désormais plus de doute possible : la Hyundai i20 N existe bien, et son développement est déjà très avancé. Ce qui est déjà presque un "exploit" tant l'industrie automobile européenne semble vouloir abandonner les citadines sportives à moteur thermique. En effet, Renault et Peugeot n'ont pas renouvelé les Clio RS et 208 GTI, l'Abarth 500 est dans un âge clairement avancé et la Volkswagen Polo GTI pourrait tout à fait être dans sa dernière génération avec un moteur essence.

Il ne restera donc plus que la Ford Fiesta ST à affronter pour la Hyundai i20 N qui devrait évoluer dans la zone de puissance des 200 ch. La rumeur parle de la présence du quatre cylindres 1.6 turbo (déjà présent sous le capot de la Ceed) sur cette i20 N qui disposera de la présentation habituelle des citadines sportives : grosses jantes, freins surdimensionnés, trains roulants spécifiques, sièges baquets et, semble-t-il, présence d'un petit aileron de hayon sur la coréenne.

La présentation ne devrait pas avoir lieu avant la fin d'année, et avec l'annulation du Mondial de Paris, il y a des chances que Hyundai dévoile l'auto par le biais d'un évènement dédié.