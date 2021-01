Hyundai Santa Fe hybride rechargeable (2021) : à partir de 55 200 €

En réponse à

Les articles de ce site comportent vraiment des incohérences. Ici on lit 'le Santa Fe fait quasiment office de cavalier seul : la totalité des concurrents (à savoir des SUV 7 places hybride rechargeables) sont des modèles premium nettement plus chers.". Et un paragraphe plus loin, on lit "Un tarif plutôt salé vis à vis de la concurrence," Que comprendre ?