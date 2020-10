Hyundai vous propose de reprendre votre auto, sans obligation d'achat

Vous souhaitez faire reprendre votre véhicule ? Bonne nouvelle, Hyundai lance un service de reprise de votre véhicule, peu importe le type, la marque ou l'âge. Et la grande spécificité de cette offre est qu'il n'y a aucune condition de rachat derrière : Hyundai vous fait une offre, vous reprend votre auto, et ensuite, vous faites ce que vous voulez.

Partir avec l'argent, ou enchaîner sur l'achat d'une Hyundai, à vous de voir. Le service en ligne est déjà ouvert et comporte deux parties : une offre précise de reprise, où il vous faudra envoyer des images de votre véhicule, et un calculateur de la valeur de votre véhicule, qui vous donnera une idée plus générale et moins précise de ce que vous pourrez en tirer chez Hyundai.

Hyundai se réserve le droit de modifier toutefois le montant du rachat lors de la présentation du véhicule dans la concession de votre choix, s'il ne correspond pas aux informations transmises. Il faudra donc voir si le service de Hyundai ne se retrouve au final pas au niveau des concurrents en ligne, qui rachètent souvent des autos à des prix plus faibles que ce qui était affiché sur le site officiel auprès du client, une fois sur le lieu de reprise.