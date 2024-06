Il abandonne sa BMW M4 Competition détruite en pleine rue

Accidenter une voiture de sport plutôt recherchée ne passe généralement pas inaperçu. Ajoutez à cela le fait de l'abandonner et vous aurez la garantie de finir sur la toile immortalisé de toutes les manières possibles. La preuve avec ce coupé BMW M4 en version Competition bien amoché après avoir percuté un emplacement réservé aux vélos.

Sur les images publiées sur le réseau social TikTok par Abbiennicolekerr les piétons découvrent avec stupeur la deux portes le nez dans le trottoir. La voiture repose sur sa roue arrière gauche avec la poupe relevée. À proximité immédiate, une poubelle renversée et un parking à vélo endommagé par la voiture. Des images qui montrent que sans ces infrastructures urbaines, la sportive germanique terminait sa course beaucoup plus loin au risque de blesser des passants.

Pour rappel, la Bmw M4 Competition embarque un bloc six cylindres biturbo 3,0l délivrant au sol 510 chevaux pour 650 Nm de couple. Une artillerie qui lui permet d'abattre l'exercice du 0 à 100 km/h en 3,9 secondes voire 3,4 secondes grâce à la transmission xDrive optionnelle introduite pour ce modèle début 2022. La vitesse maximale bridée électroniquement culmine quant à elle à 250 km/h (280 km/h en option). Une auto facturée à l'époque 104 550 euros en propulsion et 109 050 euros en version quatre roues motrices.

