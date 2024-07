Il achète une Aston Martin avec plus de 500 000 kilomètres au compteur

Signer pour un véhicule d'exception produit généralement une petite tension : est-ce un bon achat ? A-t-il été bien entretenu ? A-t-il un kilométrage acceptable pour éviter de coûteux problèmes ? Mais impossible n'est pas Français. Pour preuve, voici l'Aston Martin V8 Vantage au kilométrage spectaculaire acheté par un passionné.

L'exemplaire en question se présente avec une peinture orange très vive, des jantes noir brillant, et des pare-chocs d'Aston Martin V8 Vantage S. Le retour à la maison s'est effectué sans anicroche de l'Allemagne vers la France avec vraisemblablement une valve d'échappement retirée par l'un des précédents propriétaires pour une sonorité plus prononcée.

515 309 kilomètres au compteur

La partie la plus intéressante concerne le kilométrage incroyable affiché au tableau de bord pour une voiture de ce calibre. L'odomètre de son Aston Martin V8 Vantage indique en effet non moins de 515 309 kilomètres. Le passionné répond aux nombreux messages admiratifs sur les réseaux sociaux avec amusement : "je vais commencer par faire une vidange". Il indique en outre avoir payé environ 25 000 euros pour son superbe coupé britannique.

Une Aston très désirable

L'Aston Martin V8 Vantage en question en version de base dispose pour rappel son son capot d'un bloc V8 4,3l de 385 chevaux pour 417 Nm de couple. Cette mécanique associée à une boîte manuelle six rapports lui permet d'abattre le 0 à 100 km/h en 5 secondes avant d'atteindre une vitesse maximale de 280 km/h. Une voiture qui prouve que des kilométrages impressionnants sont possibles sur les modèles les plus inattendus avec un entretien suivi et sans doute particulièrement coûteux.