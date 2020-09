Il coince son Jeep Wrangler au bord d'un ravin

Nos confrères de la publication américaine The Drive rapportent sur la toile l'histoire insolite du sauvetage d'un Jeep Wrangler. Des images du véhicule surélevé coincé sur le flanc d'une falaise en Californie animent les forums spécialisés.

Le propriétaire du 4x4 résidant non loin de là souhaitait montrer à son cousin après un dîner quelles étaient les capacités du franchisseur. La sortie de nuit s'achevait quelques dizaines de minutes plus tard avec le Jeep Wrangler totalement bloqué. Le cousin témoigne : "je suis tombé dans le vide sans me blesser en ouvrant la porte passager. Ne comprenant pas pourquoi, nous avons préféré attendre le lever du jour pour sortir le Wrangler".

Les images qui suivent montrent que le duo a frôlé une catastrophe bien plus grave. Le Jeep Wrangler était en effet au bord d'un ravin prêt à basculer. Les membres d'un club de 4x4 local ont par la suite sorti le véhicule à l'aide de sangles et d'huile de coude.