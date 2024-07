Il est couramment admis que la Nissan GT-R Nismo dispose d'un excellent châssis et d'une gestion de la puissance aux petits oignons. Et pourtant, quelqu'un a réussi à détruire dans un crash son exemplaire de la rarissime sportive japonaise sans forcément rouler très vite et ce à cause d'un coup de volant trop optimiste.

La séquence insolite publiée sur la plateforme vidéo Youtube montre tout le processus de mise à la casse. Sur les images, le conducteur sort d'une foule en délire puis accélère violemment sur un boulevard. Quelques secondes plus tard, c'est la catastrophe : sa Nissan Gt-r Nismo glisse et termine sa course dans la portière d'un véhicule stationné le long de la voie.

Un retour sur camion plateau

La suite réserve moins de surprises. Une dépanneuse arrive, les spectateurs filment en criant et la pauvre sportive nippone quitte les lieux sans son bouclier, le capot écrasé, les radiateurs détruits et le train avant tordu. Il faudra désormais de lourds travaux pour espérer voir de nouveau cette voiture sur la route.

Il détruit sa GT-R Nismo en quittant un meeting

Pas si ancienne et déjà collector

Pour rappel, la Nissan GT-R Nismo de 2018 embarque un bloc V6 3,8l biturbo de 600 chevaux pour 652 Nm de couple. Une artillerie qui lui permet d'abattre l'exercice du 0 à 100 km/h en 2,8 secondes avant d'atteindre une vitesse maximale de 315 km/h. La firme asiatique commercialisait l'auto à l'époque 184 950 euros.