Voici sans doute un projet qui fera couler beaucoup d'encre dans la rubrique des commentaires et des forums des fans Honda. L'excellente chaîne Youtube The Drive vient en effet de publier sur la toile un reportage surprenant mettant sous le feu des projecteurs un projet amusant et un brin provocateur. Les forces en présence : une Porsche 911 996, un propriétaire fan de mécanique et un moteur Honda réputé pour sa fiabilité ainsi que son potentiel avec quelques modifications.

Un swap inattendu

Oui, le passionné Ben Sipson a détruit le duo mythique associant bloc flat 6 à la sportive 911 en greffant à son coupé allemand une alternative plus grand public. Sa 996 reçoit en effet un K24 habituellement vu sous le capot des sportives Honda Civic Si. Pour mémoire, à bord de la compacte Japonaise, le K24 développe 205 chevaux pour 234 Nm de couple.

De lourdes évolutions

Une question vient à l'esprit en découvrant cette étonnante voiture : pourquoi ce moteur en particulier ? Ben Sipson venait de monter à bord de la Smart swap K24 d'un ami à lui avant de se décider à sortir le moteur fonctionnel de sa 911 pour le revendre. Auto iconique oblige, il lui fallait une artillerie à la hauteur du blason Porsche. C'est pourquoi son projet retenait l'idée d'un bloc Honda turbocompressé et lourdement survitaminé par un turbo. Seule contrainte : Ben devait faire lui même une partie des pièces pour intégrer cela dans sa voiture. Au final, sa Porsche 911 996 swap K24 délivre au sol la bagatelle de 507 chevaux en configuration sécurisée basse pression.