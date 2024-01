Il parvient à enlaidir une BMW Série 3 Compact

Les amateurs de voiture de sport propulsion cachent jalousement le plaisir que la BMW Série 3 Compact génération E46 peut offrir en embarquant le moteur six cylindres atmosphérique M54 sous son capot. Cela dit, son look un peu particulier la désavantage face aux autos qui combinent configuration mécanique intéressante et dessin réussi. La voiture du jour en rajoute une couche avec un replâtrage insolite signé d'un mystérieux carrossier ukrainien.

Les clichés partagés sur le réseau social Reddit par l'internaute HoneyRush montrent l'importance du désastre. L'arrière s'équipe d'une étonnante roue de secours couverte d'une housse. La proue est encore pire avec une gigantesque calandre verticale, des projecteurs ronds ainsi qu'une baguette chromée. Le résultat pose question. Détail amusant : les buses de nettoyage des projecteurs sont encore présentes.

L'auto en question prend l'appellation Bmw 325 ti avec sous son capot un bloc 2,5l six en ligne de 192 chevaux. La firme allemande associe cette mécanique à une boîte mécanique, automatique (phase 1) ou robotisée SMG (phase 2) à six rapports dans tous les cas. Pour découvrir ce modèle plus en profondeur, rendez-vous ici pour lire l'article de notre journaliste (et ancien propriétaire de cette auto!) Stéphane Schlesinger.