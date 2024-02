La caméra de tableau de bord d'un automobiliste du New Jersey a enregistré il y a quelques jours un accident pour le moins spectaculaire. Sur les images, un coupé Toyota Supra noir surgit par la droite sur la bande d'arrêt d'urgence avant de percuter le rail de sécurité installé pour les travaux sur l'autoroute. La suite aggrave encore la situation : la voiture touche le camion garé à proximité pour quelques tonneaux supplémentaires. L'épave de la sportive japonaise gît enfin les quatre roues en l'air au milieu de la voie de circulation.

L'issue aurait pu être encore plus catastrophique. Aucun ouvrier ne se trouvait sur place au moment de l'impact. Et autre "bonne nouvelle", le conducteur au volant de la Toyota Supra s'en est sorti. On ne peut pas en dire de même pour la deux portes totalement pulvérisée et sans aucune chance de reprendre la route un jour. Les plus observateurs noteront en outre que les ingénieurs en charge de préserver la structure de l'habitacle lors d'un crash ont fait du bon travail.

Il pulvérise sa Supra sur la ligne blanche de l'autoroute

Pour rappel, la Toyota Supra Mkv se décline via un bloc quatre cylindres 2,0l de 258 chevaux pour 400 Nm de couple ou un six cylindres biturbo 3,0l de 340 chevaux pour 500 Nm de couple. La cavalerie transite aux roues arrière par l'intermédiaire de boîtes automatique ou manuelle. Cette dernière lancée plusieurs mois après la présentation de la voiture répondait à une demande de plus sportivité par les clients du modèle basé sur la BMW Z4.